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Экономика

Конституционный суд признал право граждан не платить за экспертизу при переоценке кадастровой стоимости земли

Конституционный суд РФ отменил практику переоценки кадастровой стоимости недвижимости по искам граждан и организаций исключительно за их счет, пишет газета «Коммерсантъ». Таким образом, поясняет издание, теперь властям придется компенсировать гражданам затраты на экспертизы, в случае, если будут выявлены существенные различия между кадастровой и рыночной ценой спорного объекта.

Конституционный суд подчеркнул, что «правовое регулирование должно быть ориентировано на максимальную защиту имущественных интересов заявляющего обоснованные требования лица», и государство «не вправе, вводя механизм массовой оценки, перекладывать на самого налогоплательщика некомпенсируемое бремя несения расходов, связанных с устранением допущенных при ее проведении возможных ошибок».

Напомним, в Псковской области после проведения переоценки кадастровой стоимости земли цена дачных участков и сельхозземель выросла в 25 раз, цена земель в поселениях – в 7,5 раз. При этом отмечается, что новая кадастровая стоимость существенно выше рыночной цены.

Вчера, 11 июля, в ходе парламентского часа на 11-й сессии регионального парламента председатель областного комитета по управлению госимуществом Людмила Гребнева сообщила, что жители области могут заказать независимую оценку своих участков и обжаловать завышенную, по их мнению, кадастровую стоимость в специальной комиссии. По ее словам, стоимость такой экспертизы составляет порядка 10 тысяч рублей. 

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