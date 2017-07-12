С поличным задержан безработный великолучанин, подозреваемый в краже велосипеда

10:00, 12 июля 2017, ПАИ

С поличным задержан безработный великолучанин, подозреваемый в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 июля около 16:00 в Великих Луках на проспекте Гагарина сотрудники уголовного розыска совместно с нарядом вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали незнакомца с велосипедом. Откуда у него этот транспорт 46-летний ранее судимый мужчина пояснить стражам порядка не смог.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне этот велосипед был украден из подъезда дома по проспекту Гагарина. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование.