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С поличным задержан безработный великолучанин, подозреваемый в краже велосипеда

С поличным задержан безработный великолучанин, подозреваемый  в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 июля около 16:00 в Великих Луках на проспекте Гагарина сотрудники уголовного розыска совместно с нарядом вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали незнакомца с велосипедом. Откуда у него этот транспорт 46-летний ранее судимый  мужчина  пояснить стражам порядка не смог.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне этот велосипед был украден из подъезда дома по проспекту Гагарина. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование.

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