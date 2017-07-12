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Общество

В Великих Луках разыскивают мужчину, досрочно освобождённого из колонии

Уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки разыскивает Евгения Васильева 1985 года рождения. В апреле мужчина досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Васильева, просят обратиться  в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам:  (8-811-53) 5-27-94 или 02.

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