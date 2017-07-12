0
12:57
Прощание с Натаном Левиным
11:25
Утверждена программа Дней города Пскова
11:15
В Пскове прощаются с Почётным гражданином города Натаном Левиным (ВИДЕО)
09:48
Более 25 тысяч рублей уже собрали псковские археологи на исследование поселения эпохи викингов
08:21
Правила перевозки детей в автомобиле изменились в России
21:22
Заповедник «Полистовский» примет участие в фестивале «VK Fest» в Санкт-Петербурге
20:04
151 человек пострадал от укусов клещей в Псковской области за неделю
Еще новости
  • Коротко
Общество

ОНФ в Псковской области подверг критике ход реализации программы «Формирование комфортной городской среды»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области подвергли критике ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе. Промежуточные итоги были озвучены на первом заседании межведомственной комиссии, созданной при администрации региона, с участием представителей профильных структур администрации области и общественников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении  ОНФ.

Общественники обратили внимание на то, что первое заседание комиссии состоялось в середине июля, когда часть этапов программы уже преодолела установленные законодательными нормами сроки.

«Состав комиссии был утвержден 28 февраля, и если бы она начала работу сразу, то мы могли бы избежать многих проблем. В их числе – слабое информирование населения муниципалитетов о проводимой программе, вследствие чего во многих муниципалитетах поданы одна-две заявки. Во многих муниципалитетах устанавливались требования к пакету документов, носящие, на наш взгляд, явно выраженный заградительный характер. В их числе – необходимость согласования дизайн-проектов с ресурсоснабжающими предприятиями (такое требование было установлено в Пскове). Также мы выявили требования о наличии проектно-сметной документации для заявок, подаваемых жителями Пскова и районных центров Дедовичи, Дно, Красногородск, Остров, Палкино, Печоры», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Общественники в ходе мониторинга выявили, что в областном центре была установлена минимальная планка в размере 66,7% от числа собственников МКД, проголосовавших за участие в программе, а не 50%+1 голос от числа участников собрания, как установлено в других муниципалитетах области. Кроме того, в Бежаницком и Локнянском районах включению в программу не подлежали дворы многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2007 года, и дворы, ранее получавшие бюджетные средства на ремонт асфальтового покрытия дворовой территории.

В ряде районов муниципальные комиссии отдавали предпочтения тем дворам, жители которых не имели долгов по оплате ЖКУ (Великие Луки, Бежаницы, Гдов, Локня, Пушкинские Горы). В других муниципалитетах, в частности, в Пскове, Дедовичах, Дно, Красногородске, Острове, Печорах, Пустошке, Пыталово, Себеже, Усвятах, Стругах Красных за дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, выполненные специализированными организациями, начислялось большее количество баллов.

Общественники отметили необходимость выработки единого подхода при формировании муниципальных программ на следующий период.

«Муниципалитеты услышали наши замечания, в том числе в части информационной открытости. Надеемся, что диалог позволит учесть недоработки в реализации программы в текущем году и не допускать их на последующий период 2018-2022 годов», – подчеркнул Турчин. Активисты Народного фронта продолжают держать ситуацию с реализацией проекта «Формирование комфортной городской среды» на контроле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прощание с Натаном Левиным
12 июля 2017
Прощание с Натаном Левиным
Утверждена программа Дней города Пскова
12 июля 2017
Утверждена программа Дней города Пскова
В Пскове прощаются с Почётным гражданином города Натаном Левиным (ВИДЕО)
12 июля 2017
В Пскове прощаются с Почётным гражданином города Натаном Левиным (ВИДЕО)
Более 25 тысяч рублей уже собрали псковские археологи на исследование поселения эпохи викингов
12 июля 2017
Более 25 тысяч рублей уже собрали псковские археологи на исследование поселения эпохи викингов
Правила перевозки детей в автомобиле изменились в России
12 июля 2017
Правила перевозки детей в автомобиле изменились в России
Заповедник «Полистовский» примет участие в фестивале «VK Fest» в Санкт-Петербурге
11 июля 2017
Заповедник «Полистовский» примет участие в фестивале «VK Fest» в Санкт-Петербурге
151 человек пострадал от укусов клещей в Псковской области за неделю
11 июля 2017
151 человек пострадал от укусов клещей в Псковской области за неделю
Их не знали в лицо. Собачья жизнь (ВИДЕО)
11 июля 2017
Их не знали в лицо. Собачья жизнь (ВИДЕО)

Идет загрузка...