ОНФ в Псковской области подверг критике ход реализации программы «Формирование комфортной городской среды»

10:45, 12 июля 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области подвергли критике ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе. Промежуточные итоги были озвучены на первом заседании межведомственной комиссии, созданной при администрации региона, с участием представителей профильных структур администрации области и общественников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Общественники обратили внимание на то, что первое заседание комиссии состоялось в середине июля, когда часть этапов программы уже преодолела установленные законодательными нормами сроки.

«Состав комиссии был утвержден 28 февраля, и если бы она начала работу сразу, то мы могли бы избежать многих проблем. В их числе – слабое информирование населения муниципалитетов о проводимой программе, вследствие чего во многих муниципалитетах поданы одна-две заявки. Во многих муниципалитетах устанавливались требования к пакету документов, носящие, на наш взгляд, явно выраженный заградительный характер. В их числе – необходимость согласования дизайн-проектов с ресурсоснабжающими предприятиями (такое требование было установлено в Пскове). Также мы выявили требования о наличии проектно-сметной документации для заявок, подаваемых жителями Пскова и районных центров Дедовичи, Дно, Красногородск, Остров, Палкино, Печоры», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Общественники в ходе мониторинга выявили, что в областном центре была установлена минимальная планка в размере 66,7% от числа собственников МКД, проголосовавших за участие в программе, а не 50%+1 голос от числа участников собрания, как установлено в других муниципалитетах области. Кроме того, в Бежаницком и Локнянском районах включению в программу не подлежали дворы многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2007 года, и дворы, ранее получавшие бюджетные средства на ремонт асфальтового покрытия дворовой территории.

В ряде районов муниципальные комиссии отдавали предпочтения тем дворам, жители которых не имели долгов по оплате ЖКУ (Великие Луки, Бежаницы, Гдов, Локня, Пушкинские Горы). В других муниципалитетах, в частности, в Пскове, Дедовичах, Дно, Красногородске, Острове, Печорах, Пустошке, Пыталово, Себеже, Усвятах, Стругах Красных за дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, выполненные специализированными организациями, начислялось большее количество баллов.

Общественники отметили необходимость выработки единого подхода при формировании муниципальных программ на следующий период.

«Муниципалитеты услышали наши замечания, в том числе в части информационной открытости. Надеемся, что диалог позволит учесть недоработки в реализации программы в текущем году и не допускать их на последующий период 2018-2022 годов», – подчеркнул Турчин. Активисты Народного фронта продолжают держать ситуацию с реализацией проекта «Формирование комфортной городской среды» на контроле.