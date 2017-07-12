В Красногородском районе 310 семей владеют сертификатами на материнский капитал

20:17, 12 июля 2017, ПАИ

В отделе Пенсионного фонда в Красногородском районе в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности состоялось торжественное вручение сертификата на материнский (семейный) капитал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Обладателем сертификата стала семья Светланы Бурой и Константина Муравьева, который они получили в связи с рождением второго ребенка – сына Георгия. Старшему сыну Ивану - три года. Светлана работает хирургом в Палкинском филиале ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница», Константин – адвокат.

И. о. начальника отдела ПФР Елена Ефимова поздравила родителей с рождением ребенка и пожелали семье крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях, вручили сертификат на материнский капитал, цветы и подарок.

Руководитель также разъяснила родителям, на какие цели можно направить денежные средства: на приобретение жилья и улучшение жилищных условий, на обучение детей и накопительную пенсию мамы.

На сегодняшний день в Красногородском районе выдано 310 государственных сертификатов, из них 7 в 2017 году. Всего с 2007 года 117 семей уже распорядились «материнскими» деньгами. Самое популярное направление их использования – улучшение жилищных условий. Также 63 семьи направили средства материнского капитала на образование детей. Право на получение материнского капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года появился второй или последующий ребенок.

Напомним, что размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.