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Общество

80 млн рублей планируется вложить в реконструкцию Псковской областной библиотеки

Реконструкция и техническое переоснащение планируются в Псковской областной универсальной научной библиотеке. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 80 млн рублей. Источник финансирования – субсидии из федерального и областного бюджетов.

Техзаданием предусмотрено возведение надстройки над одноэтажной частью здания библиотеки. Также подрядчик займется демонтажными работами, частичной заменой окон и дверей, сетей водо- и электроснабжения, реконструкцией лестницы в основном здании, устройством проемов и лифтовых шахт, инженерных сетей, слаботочных сетей, вентилируемого фасада, козырьков, установкой витражных конструкций, проведет чистовые отделочные работы. Кроме того, будет обновлена кровля.

Срок исполнения контракта - до 20 декабря 2017 года.

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