80 млн рублей планируется вложить в реконструкцию Псковской областной библиотеки
Реконструкция и техническое переоснащение планируются в Псковской областной универсальной научной библиотеке. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Максимальная цена контракта составляет 80 млн рублей. Источник финансирования – субсидии из федерального и областного бюджетов.
Техзаданием предусмотрено возведение надстройки над одноэтажной частью здания библиотеки. Также подрядчик займется демонтажными работами, частичной заменой окон и дверей, сетей водо- и электроснабжения, реконструкцией лестницы в основном здании, устройством проемов и лифтовых шахт, инженерных сетей, слаботочных сетей, вентилируемого фасада, козырьков, установкой витражных конструкций, проведет чистовые отделочные работы. Кроме того, будет обновлена кровля.
Срок исполнения контракта - до 20 декабря 2017 года.