15 июля родители с детьми могут узнать об особенностях псковской школы иконописи

15:36, 12 июля 2017, ПАИ

15 июля в 11:15 Псковский музей проведёт культурно-образовательную программу для родителей с детьми «Умозрение в красках» из цикла «Музейная суббота».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, на занятии дети узнают, как пишутся иконы, какими выразительными средствами пользуется иконописец и какие особенности у псковской иконы.

Стоимость посещения занятия 100 рублей для взрослых, 60 рублей для школьников, 40 рублей для дошкольников.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 906 223 92 43; pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.