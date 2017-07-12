15 июля родители с детьми могут узнать об особенностях псковской школы иконописи
15 июля в 11:15 Псковский музей проведёт культурно-образовательную программу для родителей с детьми «Умозрение в красках» из цикла «Музейная суббота».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, на занятии дети узнают, как пишутся иконы, какими выразительными средствами пользуется иконописец и какие особенности у псковской иконы.
Стоимость посещения занятия 100 рублей для взрослых, 60 рублей для школьников, 40 рублей для дошкольников.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 906 223 92 43; pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.