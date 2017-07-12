Мошенники обманули жителей Пскова и Печор

10:52, 12 июля 2017, ПАИ

В Пскове и Печорах граждане стали жертвами мошенников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове неизвестный под предлогом продажи мобильного телефона на одном из сайтов завладел деньгами горожанина в размере 6 тыс. 500 рублей.

В Печорах неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка, якобы с целью разблокировки банковской карты гражданки, используя мобильные телефоны, завладел деньгами потерпевшей в сумме более 18 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.