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Мошенники обманули жителей Пскова и Печор

 В Пскове и Печорах граждане стали жертвами мошенников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове неизвестный под предлогом продажи мобильного телефона на одном из сайтов завладел деньгами горожанина  в размере 6 тыс. 500 рублей.

В Печорах неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка, якобы с целью разблокировки банковской карты гражданки, используя мобильные телефоны, завладел деньгами потерпевшей в сумме более 18 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

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