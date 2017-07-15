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Общество

Покупки со скидками и спецотдых в аквапарке ожидает гостей и участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»

ТРК «Акваполис» в очередной раз предоставляет площадку для проведения большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ». Эта площадка зарекомендовала себя как удобное место для проведения подобных масштабных праздников. «Сюда удобно приходить, наблюдать за интереснейшим действием», - отметил арт-директор комплекса Николай Королёв.

Он подчеркнул, что «Акваполис» - самый современный торгово-развлекательный комплекс Пскова. «Здесь, помимо торговых галерей есть, удобный фудкорт, ресторан, аквапарк, многозальный кинотеатр. Гости и участники «ПАРК-ПРОФИ» могут сделать покупки, в магазинах федеральных сетей, представленных в ТРК «Акваполис», сейчас как раз время скидок. После мероприятия перевести дух можно в аквапарке. С понедельника по пятницу здесь действует спецпредложение - тариф «Летний»: 600 рублей за любого посетителя после 18:00», - уточнил Николай Королёв.

Напомним, конкурс состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ». Заявки будут приниматься до 12:00 14 июля.  

Традиционно предложение участвовать в конкурсе парковки получат не только обычные автовладельцы, но также псковские службы такси и корпоративные команды: представители местных компаний, служб и ведомств.

Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарку подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей. 

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на  веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа. 

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  • Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
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