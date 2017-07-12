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Общество

Краеведы призывали завершить начатую Натаном Левиным работу по увековечиванию в Пскове памяти Владимира Котлинского

О необходимости доделать начатое краеведом, Почетным гражданином города Пскова Натаном Левиным и увековечить память героя Первой Мировой войны подпоручика Владимира Котлинского заявила председатель клуба краеведов Елена Киселева. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с церемонии прощания с Натаном Левиным, скончавшимся 10 июля на 89-м году жизни.

«Он родился в советскую эпоху, но до глубины души любил губернский Псков. Благодаря ему и началось изучение этого периода. Он постоянно делал доклады, делился открытиями. Натан Феликсович все равно будет жить. Мы будем его читать. А сколько он еще не успел... Многие его труды не завершены. Задача клуба краеведов, всех, кто его любил, - доделать то, что он не успел», - сказала Елена Киселёва.

По её словам, последняя работа краеведа - юбилей «Атаки мертвецов. «Что мы знали о Котлинском? А он за считанные месяцы нашел информацию, потомков, фотографии. У него была мечта, чтобы появился проезд Котлинского, памятник, мемориальная доска. Наша задача - сделать это», - подчеркнула Елена Киселева.

Натан Левин выступил с предложением об увековечении памяти подпоручика 26-го Землянского полка русской императорской армии, командира 13-й роты Владимира Котлинского, возглавившего знаменитую «Атаку мертвецов».

Напомним, немцы применили химическое оружие, но бойцы 13-ой роты смогли выбить неприятеля с занятой позиции и повергнуть в бегство. Это событие известно как «Атака мертвецов». Владимир Котлинский похоронен на Мироносицком кладбище, однако его могила не сохранилась.

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