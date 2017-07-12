Лев Шлосберг: Благодаря Натану Левину огромное число людей вышло из забвения

11:40, 12 июля 2017, ПАИ

Благодаря Почётному гражданину Пскова, краеведу Натану Левину огромное число людей вышло из забвения. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг на церемонии прощания с Натаном Левиным 12 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, что краевед скончался 10 июля на 89-м году жизни после тяжёлой непродолжительной болезни.

«Мы все знаем, что никто и нас не вечен, но есть люди, о которых мы думаем, что они вечны. Таким человеком был Натан Левин, - отметил Лев Шлосберг. - Когда его спрашивали про цель жизни, он говорил: «Прославлять Псков», и он делал это каждый день. Он писал обо всех, кто связан с Псковом, они все для него были родные люди, и Натан Феликсович стал для всех нас родным человеком».

Парламентарий подчеркнул, что смерть Натана Левина – это личная утрата для всех. «Мы память о нем сохраним столько, сколько будем жить. Он стал для нас тем, что из истории Пскова изъять невозможно», - заключил он.