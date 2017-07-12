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Общество

Лев Шлосберг: Благодаря Натану Левину огромное число людей вышло из забвения

Благодаря Почётному гражданину Пскова, краеведу Натану Левину огромное число людей вышло из забвения. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания  Лев Шлосберг на церемонии прощания с Натаном Левиным 12 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, что краевед скончался 10 июля на 89-м году жизни после тяжёлой непродолжительной болезни.

«Мы все знаем, что никто и нас не вечен, но есть люди, о которых мы думаем, что они вечны. Таким человеком был Натан Левин, - отметил Лев Шлосберг. -  Когда его спрашивали про цель жизни, он говорил:  «Прославлять Псков», и он делал это каждый день. Он писал обо всех, кто связан с Псковом, они все для него были родные люди, и Натан Феликсович стал для всех нас родным человеком».

Парламентарий подчеркнул, что смерть Натана Левина – это личная утрата для всех. «Мы память о нем сохраним столько, сколько будем жить. Он стал для нас тем, что из истории Пскова изъять невозможно», - заключил он.

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