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Общество

Губернатор осмотрел отремонтированный двор в Пыталово

12 июля губернатор Псковской области Андрей Турчак осмотрел отремонтированную дворовую территорию в Пыталово, передает корреспондент Псковского агентства информации. В частности, там построили беседку по просьбе пожилых местных жительниц.

В ходе общения с главой региона они попросили также привести в порядок дорожное покрытие на улице Красноармейской. Андрей Турчак согласился, что проблемные участки нужно сделать. «В этом году делаем водопровод, ямочный ремонт. А в следующем году тогда предусмотрим средства на другие проблемы», - сказал он.

Пользуясь случаем, губернатор поинтересовался, нет ли задержек по выплатам. «Нет, пенсия приходит вовремя», - ответили ему жительницы Пыталово.

Также обсуждался вопрос газоснабжения частных домов. Андрей Турчак отметил необходимость сформировать перечень домов и призвал местных жителей принять в этом деятельное участие: «Организуйте сход граждан, займитесь этой проблемой», - обратился он к собравшимся.

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