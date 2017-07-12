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Контрафактные зажигалки обнаружены в киосках на улице Маргелова и Коммунальной в Пскове

Сотрудники отдела  исполнения административного законодательства УМВД России по Пскову выявили факты незаконного использования  чужого товарного знака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

11 июля в Пскове при проверке торговых павильонов по улицах Коммунальной и Маргелова, а также магазина на улице  Шестака полицейские  установили, что там незаконно реализовывались зажигалки под товарным знаком известной фирмы. Возбуждено административное расследование. Из оборота стражи порядка изъяли в общей сложности более ста зажигалок.

Отметим, что это мероприятие полицейские проводили по заявлению правообладателя товарного знака из Москвы. Образцы изъятого пройдут соответствующее исследование.

Работа в данном направлении будет продолжена.

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