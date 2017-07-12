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Общество

Первый Интерактивный бал состоится в Пскове в День города

22 июля, в День города, в 14:00 в Пскове на улице Пушкина состоится первый Интерактивный бал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В интерактивной ролевой игре организаторы обучат пришедших бальным танцам, таким как вальс, полька, джига и контрданс. Также можно будет сыграть в игры. Иностранные гостьи подарят участникам бала романсы, а фотохудожник запечатлеет радостные моменты.

«На мероприятии нет жесткого дресс-кода, подойдет как бальное платье, так и повседневный костюм. Не переживайте, если у вас нет пары – на то он и бал, чтобы познакомиться в танце. И никаких предварительных репетиций - исключительно интерактив», - отмечают организаторы из Студенческое правительства Пскова.

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