Татьяна Смирнова: Низкая зарплата сказывается на качестве работы сотрудников контрольно-счётных органов в районах

13:15, 12 июля 2017, ПАИ

«Низкая зарплата сотрудников контрольно-счётных органов (КСО) районов не позволяет им на должном уровне и продуктивно выполнять свою работу», - заявила начальник Контрольного управления администрации Псковской области Татьяна Смирнова на совещании с главами муниципалитетов 12 июля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Смирновой, на практике в муниципальных образованиях контрольно-счётные органы формируются из муниципальных должностей с правами юридического лица, либо как отдел собрания депутатов.

«Предъявляются достаточно высокие требования к лицам, замещающим эти должности. В иных районах после формирования органов сотрудники покидали эти должности по разным причинам. В 10 районах КСО не предусмотрены. Нарушается положение закона о статусе контрольно-счетного органа. Сотрудники КСО имеют наименование и статус муниципальных служащих. Зарплата определена как для муниципальных служащих. Решать вопрос об эффективности деятельности КСО нужно именно в этих 10 районах: Великолукском, Куньинском, Невельском, Новоржевском, Новосокольническом, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Усвятском. Я предлагаю внести этим районам изменения в уставы», - подчеркнула докладчица.

Председатель Счётной палаты Псковской области Марина Хохлова также обратила внимание глав, что в шести муниципальных образованиях КСО созданы номинально. Так, в 2016 году соответствующие органы появились в Новоржевском и Новосокольническом районах, но они не действуют. «Они созданы без прав юридического лица. Никто не участвует в конкурсах на замещение должности. КСО в результате не работают. Псковский, Великолукский, Островский работают как отделы при собраниях депутатов, также не имеют юридического лица. Невозможно говорить о том, что эти КСО эффективно работают», - уверена Марина Хохлова.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак, в свою очередь, подчеркнул, что создание КСО - не блажь. «Это ваши помощники, которые должны помогать вам не допускать ошибок, - отметил он, обращаясь к главам районов. - Да, финансовая ситуация в районах непростая, но что касается крупных районов, там одной единицей в штате не обойдешься. Понятно, что это повлечет за собой затраты, но эти затраты нужны чтобы не совершать потом ошибок, которые повлекут за собой тяжелые последствия».