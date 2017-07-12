В псковском УМВД поощрили лучших стражей порядка

22:34, 12 июля 2017, ПАИ

12 июля в УМВД России по Псковской области за успехи в служебной деятельности отметили группу псковских стражей порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Торжественная процедура прошла в УМВД России по Псковской области перед началом занятий по государственно-правовому информированию личного состава, на которых рассмотрены различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона.

Заместитель начальника Управления полковник полиции Алексей Дмитриев вручил погоны ряду сотрудников, которым присвоены очередные специальные звания. Кроме того, почетными грамотами награждены победители прошедших среди сотрудников органов внутренних дел спортивных соревнований.