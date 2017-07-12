Текст присяги при вступлении в гражданство утверждён в России

15:07, 12 июля 2017, ПАИ

Государственная Дума РФ приняла поправки о введении присяги при приеме в гражданство России, сообщает ТАСС. Решение принято при обсуждении комплексных изменений закона «О гражданстве РФ».

«Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», - говорится в тексте присяги.

Ее принесение является обязательным для лиц, желающих стать гражданами России и достигших 18-летнего возраста. Отказ от присяги является основанием для отмены решения о предоставлении гражданства РФ.

Порядок принесения присяги при приеме в гражданство будет устанавливаться президентом России. Предполагается, что паспорт новому гражданину России будет выдаваться сразу после произнесения слов присяги.

В случае окончательного принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2017 года.