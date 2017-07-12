Бежаницкий, Новосокольнический и Псковский районы названы в числе лидеров по изъятию неиспользуемых сельхозземель

13:48, 12 июля 2017, ПАИ

По данным на 2016 год в Псковской области не используются по назначению 1 млн 315 тыс. га земель сельхозназначения. При этом наиболее рационально и эффективно работа по их выявлению и возвращению ведётся в Бежаницком, Новосокольническом и Псковском районах. Об этом сообщила заместитель начальника Государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Татьяна Бабичева на совещании губернатора Андрея Турчака с главами районов 12 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Бабичева напомнила, что для выявления неиспользуемых сельхозземель создана специальная комиссия, в состав которой входят представители районных администрации, областного управления сельского хозяйства и Россельхознадзора. В 2016 году этот орган провёл 210 проверок, в первом полугодии 2017 года – 120. По 48 актам проверок материалы были направлены в Россельхознадзор.

Докладчица также проинформировала, что в Опочецском районе были проведены 24 проверки, по итогам которых составлен 21 акт и выданы 18 предписаний, в Псковском районе прошли 9 проверок, по итогам которых было выдано одно предписание. При этом в пяти районах Псковской области проверки вообще не проводились.

Кроме того, Татьяна Бабичева рассказала о реализации программы по мелиорации земель. По её словам, на данные работы выделены 148 млн рублей, в этом году ввести в оборот после мелиорации удалось 2,9 тыс. га земель.