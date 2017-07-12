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Общество

Списки собственников запущенных сельхозземель в Псковской области составят главы районов к августу

Списки собственников земель сельскохозяйственного назначения, запустивших свои участки, составят главы районов Псковской области к августу. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Турчак на совещании  с руководителями муниципалитетов 12 июля в Пыталовском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор попросил глав районов предоставить информации по трём нарушителям из каждого муниципалитета. Речь идёт о владельцах земель, участки которых превратились в заросли кустарника или в свалки. Итоги этой работы планируется обсудить на сентябрьском заседании.

Глава Новоржевского района Михаил Пашков рассказал о ситуации в своём муниципалитете. Он отметил, что в 2015-2016 годах сложилось опасное положение с пожарами на землях сельхозназначения. «Тогда мы просили собственников тупо обкосить землю. Часть людей приняли наши просьбы, но кто-то исчез и не участвовал в этом. Проблема в том, что массивы большие, а человек, например, зарегистрирован и живет в Санкт-Петербурге. Нужно поставить его в известность,  потому что он не исполнил нашу просьбу. Если мы хотим провести внеплановую проверку, привлечь Росссельхонадзор, то проблема в том, что хозяев земли просто не найти», - отметил Михаил Пашков.

Он добавил, что в районе «пытаются что-то сделать». «Но что мы можем? Только предписания выписывать», - посетовал глава муниципалитета.

«Если хотя бы половина из тех, кто должен привести в порядок свою землю, сделает это, то мы вас представим к госнаграде», - пообещал в ответ на выступление Михаила Пашкова губернатор.

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