Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 июля

18:02, 12 июля 2017, ПАИ

13 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные псковского ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем – от +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.