Псковские спасатели приняли участие в легкоатлетическом кроссе

20:41, 12 июля 2017, ПАИ

11 июля в Пскове прошло первенство по легкоатлетическому кроссу псковского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» с участием восьми сборных команд. В соревнованиях приняла участие и сборная команда Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Командное место соревнований определялось по наименьшей сумме мест, занятых тремя зачётными участниками у мужчин и одной зачётной участницей у женщин. Победители и призеры личного первенства определялись по лучшему результату по итогам абсолютного первенства среди всех участников соревнований. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 5 км у мужчин и 3 км у женщин.

В результате в командном зачёте команда Главного управления МЧС России по Псковской области заняла седьмое место. В личном зачёте участник команды Главного управления Артур Бугаев в возрастной группе 40 лет и старше стал серебряным призёром на дистанции 5000 метров.