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Общество

Замначальника регионального МЧС о пожарной обстановке в области: Сама погода нам проводит профилактические мероприятия

«Сама погода нам проводит профилактические мероприятия», – заявил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник Евгений Сычев, комментируя пожарную обстановку в регионе. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с совещания губернатора с главами муниципалитетов области, которое проходит сегодня, 12 июля.

По его словам, в настоящее время выявлено 220 нарушений правил пожарной безопасности у тех жителей региона, которые живут возле лесных массивов. Составлено 60 административных протоколов. «Собственники наказаны, суды идут нам навстречу», - пояснил он.

Евгений Сычев добавил, что очаги лесных пожаров в Псковской области как правило ликвидируются в течение 24 часов.

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