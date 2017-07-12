Движение по дорогам Пушкиногорского района будет закрыто из-за первенства по велоспорту

17:24, 12 июля 2017, ПАИ

13-17 июля в Пушкинских Горах и в Пушкиногорском районе будут перекрыты некоторые дороги в связи с первенством России по велосипедному спорту в многодневной гонке среди юниорок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, ограничения продлятся с 10:00 до 14:00.

Движение перекроют на автодороге Пушкинские Горы – Новгородка, в посёлке Пушкинские Горы по улицам Ленина, Новоржевской, Аэродромной, Пушкиногорскому шоссе. Также проезд будет запрещён по дорогам в деревнях Луговка, Воронич, трассе Кокорино - Савкина Горка.