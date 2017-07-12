На 100 тысяч рублей в этом году оштрафовали собственников неиспользуемых сельхозземель в Псковской области

14:38, 12 июля 2017, ПАИ

За первое полугодие в Россельхознадзор поступили 26 материалов в отношении 39 участков о зарастании сельскохозяйственных земель, были заведены 23 административных дела. Собственников этих земель оштрафовали на общую сумму 100 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на совещании губернатора Андрея Турчака с главами районов 12 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Ильченко добавил, что в прошлом году сумма штрафов, наложенных на собственников зарастающих участков, составила 4,5 млн рублей.

Он также назвал главные причины отказа в возбуждении административного производства в отношении владельцев земельных участков. Это нарушение процедуры проверки, неправильное оформление документов проверок, неправильная квалификация административного правонарушений, некорректное оформление материалов дела.

Кроме того, докладчик проинформировал участников совещания, что в рамках земельного контроля на 2018 год поступили 4 плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласование прошли только 3 из них.