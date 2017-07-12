Бой по преодолению немецкого оборонительного рубежа «Блау» реконструируют в Красногородске

17:02, 12 июля 2017, ПАИ

Несколько десятков реконструкторов из разных регионов России, Белоруссии, Эстонии и Латвии соберутся в Красногородске 22 июля. Там состоится вторая военно-историческая реконструкция «Красногородск 1944. Освобождение», посвященная 73-й годовщине изгнания немецко-фашистских захватчиков с Красногородской земли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Жители и гости района смогут познакомиться с военной формой, снаряжением и вооружением противоборствующих сторон, а также увидеть воссозданный реконструкторами бой по преодолению немецкого оборонительного рубежа «Блау», располагавшегося по реке Синяя.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.