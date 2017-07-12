Ввезённые под видом белка и печенья польские яблоки уничтожены в Себеже

17:31, 12 июля 2017, ПАИ

На полигоне твердых бытовых отходов в Себеже уничтожено более 61 тонн свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Три партии были задержаны в Псковской области 6-8 июля в рамках совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом запрещенной продукции из Белоруссии на территорию России. Две из них перемещались по документам на товары прикрытия - растительный белок и сухое печенье.