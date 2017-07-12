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Общество

Мясные консервы из Калининграда задержаны на границе Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Себежском районе приостановлено движение автомобиля, перемещавшего в Московскую область 19 тонн мясных консервов «говядина тушёная» производства ООО «МясоКонсервный завод «АРГО» (Калининград). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля выяснилось, что в графе «условия перевозки» ветеринарного свидетельства отсутствовала нужная информация.

11 июля перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза разрешено с предписанием о соблюдении порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях.

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