В Себеже перед судом предстанет заключенный по обвинению в дезорганизации работы в колонии

15:54, 12 июля 2017, ПАИ

Опочецкий межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего осужденного, отбывающего наказание ИК-6 УФСИН России по Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 26 апреля в момент личного досмотра одного из осужденных в отряде строгих содержаний исправительной колонии ранее судимый за убийство и разбой 34-летний заключенный, желая нарушить нормальную деятельность учреждения, стал высказывать угрозы в адрес сотрудника ИК, оскорбляя его при этом грубой нецензурной бранью.

В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.