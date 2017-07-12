За оскорбление полицейского жителю Себежского района грозит колония

16:40, 12 июля 2017, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Себежского района. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти и в оскорблении представителя власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, ночью 5 мая участковый уполномоченный полиции находился во дворе своего дома в поселке Идрица Себежского района. Услышав на улице крики о помощи, он надел форменное обмундирование и на служебной автомашине проследовал к месту предполагаемого происшествия. Получив от пострадавших информацию о мужчине, избившем их, полицейский задержал этого человека. Находясь в наручниках, предполагаемый злоумышленник ударил сотрудника полиции головой, после чего произнес в его адрес оскорбительные слова.

Ранее этот мужчина был судим за разбой и умышленное уничтожение чужого имущества.

В ходе предварительного расследования по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.