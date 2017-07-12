ФОТОФАКТ: Борщевик уже в самом центре Пскова

15:54, 12 июля 2017, ПАИ

Борщевик обнаружен уже в самом центре Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили читатели, запечатлевшие опасное растение у дома № 6а по улице Ленина. Отметим, что в этом здании располагается Госкомитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ, а также дирекция Псковской областной филармонии.

Напомним, борщевик Сосновского - крупное травянистое растение семейства Зонтичные, которое обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Естественные места произрастания борщевика Сосновского - Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье и Турция.

Изначально он культивировался как силосное растение, однако последствии выяснилось, что он легко дичает и проникает в естественные экосистемы, засевая берега водоёмов, пустыри, полосы отвода дорог, необрабатываемые участки полей, лесные поляны и опушки, склоны гор, долины рек.

По некоторым оценкам, борщевик занимает более миллиона гектаров в европейской части России.