Почти 800 псковичей побывали на приёмах в Росреестре с января по июнь

16:42, 12 июля 2017, ПАИ

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области подвели итоги работы с обращениями граждан с января по июнь.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, руководство и сотрудники филиала приняли 789 граждан, 164 вопроса поступило в ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных отношений.

За первое полугодие филиал предоставил около 200 тысяч сведений из Единого государственного реестра недвижимости, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В рамках взаимодействия с гражданами сотрудники филиала провели четыре телефонные горячие линии. Обсуждались основания государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав; особенности осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав земельных участков и объектов капитального строительства.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках горячей линии. Свои идеи можно высылать на адрес электронной почтыfgu600613@60.kadastr.ru.