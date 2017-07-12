Новгородец украл полтонны деталей с железнодорожного пути в Пскове

16:07, 12 июля 2017, ПАИ

Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Псковского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, который пытался украсть подкладки и закладные болты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленник в течение трех месяцев совершал хищения деталей верхнего строения пути с бетонных шпал, складированных возле железнодорожного пути, расположенного на одной из улиц Пскова. Общий вес похищенного имущества организации транспортной инфраструктуры составил около полутонны.

Установлено, что задержанный - уроженец города Великий Новгород, нигде не работает и не имеет определенного места жительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Вместе с тем, проводится проверка на причастность этого гражданина к совершению аналогичных преступлений.