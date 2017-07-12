Сборы сотрудников, контролирующих работу караулов УФСИН, состоялись в Псковской области

20:13, 12 июля 2017, ПАИ

На базе отдела по конвоированию состоялись учебно-методические сборы с должностными лицами УФСИН России по Псковской области, осуществляющими контроль за несением службы сотрудников в составе караулов и дежурных смен ИУ и СИЗО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие прошло под руководством заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Александра Соловьева. Главная цель учебно-методических сборов - повышение профессионального уровня этой категории сотрудников для успешного выполнения возложенных на них задач.

В рамках занятий до участников сборов довели требования действующих нормативных документов по организации службы караулов и дежурных смен. Кроме того, отработаны действия должностных лиц, осуществляющих проверку выполнения служебных задач автодорожными и железнодорожными караулами.

Участники сборов сдали зачёты по нормативным документам, регламентирующим деятельность уголовно-исполнительной системы в этом направлении.