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Первенство России по велоспорту среди юниорок пройдет в Псковской области в 7-й раз

С 13 по 18 июля в Псковской области пройдет Первенство России по велосипедному спорту в многодневной гонке среди юниорок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Федерации велоспорта области и главного судью соревнований Юрия Карпенкова.

Спортивное мероприятие состоится в Пушкиногорском районе в 7-й раз. «Это традиционная гонка. Она проводится именно в Пушкиногорском районе потому, что там интересный рельеф, есть холмистые участки, хорошие условия для проведения гонки по пересеченной местности», — пояснил председатель региональной Федерации велоспорта.

В этом году в состязании примут участие более 50 спортсменок в возрасте 17–18 лет. Команды приезжают из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Самары и других регионов Российской Федерации. Псковскую область будет представлять начинающая команда из пяти человек.

Спортсмены будут демонстрировать тактическую борьбу на разных этапах соревнования в течение пяти дней. Команды-победителей определят по сумме этапов. Шести участникам будут присвоены звания «Мастер спорта России». Кроме того, Первенство России по велоспорту в многодневной гонке среди юниорок является одним из этапов отбора на Чемпионат Европы, отметил Юрий Карпенков.

В состав судейской команды Первенства входят судьи всероссийских категорий Сергей Ильин (Псковская область) и Алексей Богачев (Санкт-Петербург).

Организатором мероприятия выступает Федерация велоспорта Псковской области при поддержке Государственного комитета по физической культуре и спорту и администрации Пушкиногорского района.

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