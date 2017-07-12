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Обокравшего строительную компанию мужчину будут судить в Великих Луках

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело по краже имущества строительной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полицейские установили, что в начале мая произошло незаконное проникновение в строительный вагончик на улице Первомайской. Оттуда были похищены дрели, перфораторы и другие электроинструменты, принадлежащие одной из строительных компаний.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого – безработного ранее судимого великолучанина 1976 года рождения. Часть похищенного имущества изъята, а остальное гражданин успел сбыть. Причиненный ущерб составил 52 тысячи рублей.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Кроме того, из уголовного дела в отдельное производство выделен материал по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

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