Определены победители областных соревнований «Школа безопасности»

20:37, 12 июля 2017, ПАИ

Определены победители областных соревнований «Школа безопасности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С 7 по 10 июля в местечке Вашина гора Печорского района Псковской области проходили областные соревнования «Школа безопасности». В соревнованиях принимали участие 12 команд двух возрастных категорий из городов и районов Псковской области.

Программа состязаний предполагала преодоление командами нескольких дистанций: «Полоса препятствий», «Пожарная эстафета» и «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ», с которыми участники успешно справились. Кроме того, ребята принимали участие в конкурсной программе по художественной самодеятельности, организации быта в полевых условиях.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

В младшей возрастной группе: 1 место – команда Пскова; 2 место – команда Великих Лук; 3 место – команда Псковского района.

В старшей возрастной группе: 1 место – команда Пскова; 2 место – команда Великих Лук; 3 место – команда Куньинского района.

Отметим, что для участия в мероприятии привлекались спасатели поисково-спасательного отряда города Пскова, которые не только находились в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, но и передавали свой опыт подрастающему поколению. Также для обеспечения проведения пожарной эстафеты привлекался расчет ПСЧ-23 в составе трёх человек на одной автоцистерне.