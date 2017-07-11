Партия «Родина» выдвинула кандидата на пост главы Палкинского района

17:49, 12 июля 2017, ПАИ

Партия «Родина» выдвинула кандидата на пост главы Палкинского района. Это действующий глава администрации Палкинского района Галина Кузьма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

11 июля Галина Кузьма подала документы в территориальную избирательную комиссию Палкинского района о своем выдвижении на должность главы муниципалитета от «Родины». Она также возглавила единый список партии кандидатов в депутаты Собрания Палкинского района.

15 июля «Родина» проведет очередную конференцию, где будут рассмотрены вопросы о выдвижении кандидатов на должности глав Островского и Порховского районов.