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Политика

Партия «Родина» выдвинула кандидата на пост главы Палкинского района

 Партия «Родина» выдвинула кандидата на пост главы Палкинского района. Это действующий глава администрации Палкинского района Галина Кузьма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

11 июля  Галина Кузьма подала документы в территориальную избирательную комиссию Палкинского района о своем выдвижении на должность главы муниципалитета от «Родины». Она также возглавила единый список партии кандидатов в депутаты Собрания Палкинского района.

15 июля «Родина» проведет очередную конференцию, где будут рассмотрены вопросы о выдвижении кандидатов на должности глав Островского и Порховского районов.

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