Колбасу и шашлык можно будет приобрести со скидкой в магазинах «Бизон» до 25 июля

16:36, 12 июля 2017, ПАИ

С 12 по 25 июля в магазинах торговой сети «Бизон» проходит акция. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, в этот период приобрести по скидке колбасу «Филейную» (229 рублей за килограмм), сосиски «Докторские» (222 рубля за килограмм), колбаски «Псковские» (212 рублей за килограмм), сервелат «Кремлевский» (249 рублей за килограмм), лопатку копчено-вареную (279 рублей за килограмм), рулет из свинины (279 рублей за килограмм), сосиски «Мини» (259 рублей за килограмм), ветчину «Нежную» (223 рубля за килограмм), колбасу свиную полукопченую (261 рубль за килограмм) и филе куриной грудки сырокопченое (349 рублей за килограмм).

Кроме того, по акции предлагается продукция для пикника: шашлык из свинины классический - 249 рублей за килограмм, шашлык из куриной грудки — 219 рублей за килограмм, колбаски для жарки «Деревенские» - 179 рублей за килограмм, колбаски для жарки «Домашние» - 259 рублей килограмм.

Кроме того, цены снижены на полуфабрикаты: люля-кебаб — 24,3 рубля за 100 граммов, котлеты куриные — 179 рублей килограмм, из свиного окорока — 179 рублей килограмм.