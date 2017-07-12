В бюджете Пскова предлагается перераспределить средства, добавив денег на школы, уличное освещение и дороги

17:09, 12 июля 2017, ПАИ

Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы провел заседание в рамках подготовки к заключительной в этом сезоне сессии. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Изменения в бюджет вносятся без изменения основных параметров по доходам и расходам бюджета города. Проект решения предполагает перераспределение средств на основании предложений главных распорядителей бюджета. По Управлению образования администрации муниципалитета расход увеличивается на 7 млн 634 тысяч рублей, из них 6 млн 800 тысяч - на оснащение новой школы на Завеличье. Кроме того, увеличены расходы на ремонт кровли и электросетей в Псковской инженерно-лингвистической гимназии на сумму 350 тысяч рублей и текущий ремонт кровли в социально-экономическом лицее №21 на сумму 224,7 тысяч рублей. Перераспределение средств предполагается за счет уменьшения расходов по Управлению строительства и капитального ремонта и Финансового управления администрации Пскова.

Поправки в бюджет также коснутся сферы городского хозяйства. Они связаны с ремонтом сетей уличного освещения по улице Трояновского в сумме 496 тысяч рублей, изготовлением проектной документации на строительство сетей уличного освещения микрорайона Учхоз, улицы Куприна, Новоржевской, Ровной - 60 тысяч рублей. По плановому периоду также предполагаются передвижки средств на ремонт дворовых территорий.

Вопрос получил положительную рекомендацию комитета для рассмотрения на сессии.

В ходе заседания члены комитета заслушали информацию о задолженности нанимателей муниципального жилищного фонда за наем по состоянию на 1 июля. Начальник Управления по учёту и распределению жилой площади администрации муниципалитета Марина Мусаева рассказала, что за первое полугодие задолженность снизилась с 5 млн до 3 млн 821 тысячи рублей. Управление ведет претензионную работу, совместно с судебными приставами выезжает к должникам для вручения предписаний.

Подводя итог заседания, председатель бюджетного комитета ПГД Евгений Самуйлов поблагодарил коллег за плодотворную и кропотливую работу в течение сессионного периода и всего созыва в целом.