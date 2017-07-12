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Общество

Ремонт служебных иномарок после ДТП почти за 1,5 млн заказала псковская полиция

УМВД РФ по Псковской области заказало восстановительный ремонт служебных автомобилей иностранного производства после ДТП. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 480 тысяч 282 рубля. Источник финансирования – федеральный бюджет на 2017 год в рамках государственного оборонного заказа.

Восстановить после аварий планируется два автомобиля «БМВ», машины «Ниссан Тиана», «Тойота Камри», «Хендай Солярис», «Шкода» «Рено Логан», «Форд Фокус» и «Форд Мондео». В отдельных случаях предусмотрена замена капота, крышки багажника, крыла, лобового стекла, подушек безопасности, бампера и так далее.

Место оказания услуг – СТО города Пскова, срок – до 30 сентября.

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