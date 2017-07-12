В Великих Луках наградили победителей конкурса фотографий о воздухоплавании

17:59, 12 июля 2017, ПАИ

Директор 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Владимир Орлов наградил победителей конкурса фотографий «Воздухоплавание в Великих Луках-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Диплом победителя и сертификат на полет на тепловом аэростате получил Алексей Николаев. В свою очередь, он подарил Владимиру Орлову художественно оформленную фотографию, на которой запечатлены воздушные шары и Обелиск Славы. Диплом за второе место и подарки – книга одного из основателей великолукского воздухоплавания Давида Шифрина «В полете!» и альбом, посвященный Великим Лукам, отправятся в Москву Игорю Ермакову. Также диплом за третье место и книгу вручили фотографу Ольге Рябовичевой.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей прошла в Великих Луках с 11 по 16 июня. Генеральным спонсором встречи выступило ПАО «Газпром».