Победители «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» в Пскове получат сертификаты от магазина автозапчастей «рЕГИон 60»

17:21, 12 июля 2017, ПАИ

Победители автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» в Пскове получат подарки от магазина автозапчастей «рЕГИон 60». Победителю будет вручён сертификат на сумму 5 тысяч рублей, участнику, занявшему второе место, полагается сертификат на 3 тысячи рублей, за третье место - сертификат на сумму 2 тысячи рублей.

Ещё пять сертификатов по 500 рублей получат участники, отличившиеся во время конкурса.

Отметим, что компания «рЕГИон 60» начала свою деятельность в тяжелое кризисное время, в марте 1999 года. Изначально компания открыла магазин на улице Вокзальной, 36 и занималась продажей запчастей для автомобилей марки «Жигули». Затем ассортимент увеличился, и компания занялась продажей запчастей для всех отечественных автомобилей. К 2003 году компания завоевала лояльность покупателей и открыла второй магазин «рЕГИон 60», расположенный на Крестовском шоссе. В тяжелое кризисное время 2008 года, компания приняла решение о начале продаж запчастей для всех импортных автомобилей. Несмотря на трудности, компания «рЕГИон 60» продолжала работать и развиваться.

На сегодняшний день компания имеет четыре магазина, один из них открылся на улице Льва Толстого, 3. Он специализируется на продаже запчастей для импортных автомобилей, а также имеет большой выбор мультимедийного оборудования для автомобилей, фото, видеопродукции.

«рЕГИон 60» - одна из немногих компаний, которая занимается продажей запчастей на территории Пскова. Практически всегда необходимые запчасти имеются в наличии.

Более 80 тысяч наименования запчастей для отечественных автомобилей, более 90 тысяч наименований для иномарок, и более 30 тысяч сопутствующих товаров, всегда ждут своих покупателей.

В сети магазинов «рЕГИон 60» представлены не только оригинальные запчасти, но и имеется огромное количество качественных аналогов. Выбор удовлетворит любого покупателя, любой кошелек.

В 2015 году компания «рЕГИон 60» занялась продажей б/у запчастей для иномарок. Заказы доставляются в кратчайшие сроки.

Компания «рЕГИон 60» не стоит на месте, постоянно обновляется, развивается. Делает все, чтобы выбор и покупка запчастей не казалась проблемой.

Ассортимент: автозапчасти для импортных автомобилей; автозапчасти для отечественных автомобилей; автохимия; автомасла; мотомасла; автокосметика; автоаксессуары; автоакустика; автосигнализации; автоаккумуляторы; навигационное оборудование; тормозные системы.

Адреса магазинов: улица Вокзальная, 36, +7 (8112) 663-093; Крестовское шоссе, 40, 8 (8112) 666-070; улица Льва Толстого, 3, 8 (953) 246-60-60; улица Инженерная, 108/62, 8 (953) 241-60-60

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Напомним, конкурс «ПАРК-ПРОФИ» состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ». Заявки будут приниматься до 12:00 14 июля.

Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарку подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа.

Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.