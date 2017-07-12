В Пскове прошла акция «Дерево добра»

21:49, 12 июля 2017, ПАИ

Псковские полицейские и общественники поддержали Всероссийскую благотворительную акцию «Дерево добра», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Почта России с 2015 года проводит благотворительную акцию «Дерево добра». Каждый желающий может подарить журналы детским домам, школам-интернатам, домам престарелых и ветеранов. Оформить подписку можно в любом филиале Почты России. Гражданин сам выбирает, кому именно какое издание подарить.

В Пскове к акции подключились сотрудники полиции вместе с членами Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Среди них - инспектор по особым поручениям Управления Госавтоинспекции по Псковской области майор полиции Наталья Скачкова, главный эксперт Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области майор полиции Надежда Ус, инспектор Управления по работе с личным составом УМВД майор полиции Виктория Поветкина и член Общественного совета при УМВД Виктор Петкевич.

На этот раз Наталья Скачкова оформила годовую подписку на журнал «Здоровый образ жизни» для подшефных из Лавровского дома-интерната. Сотрудники ЭКЦ УМВД сделали подарок в виде абонемента на «Детскую энциклопедию» ребятам из Псковского детского дома. От представителей УРЛС УМВД годовую подписку на журнал о русской истории и культуре получили воспитанники Социального приюта для детей и подростков.

Общественник Виктор Петкевич решил подарить подписку на печатные издания Бобровскому детскому дому-интернату в Печорском районе и Тямшанскому приюту в Псковском районе. Он отметил, что это не первая благотворительная акция, которую члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области проводят совместно со стражами порядка.