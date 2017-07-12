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Общество

В Пскове прошла акция «Дерево добра»

Псковские полицейские и общественники поддержали Всероссийскую  благотворительную акцию «Дерево добра», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Почта России с 2015 года  проводит благотворительную акцию «Дерево добра». Каждый желающий может подарить журналы детским домам, школам-интернатам, домам престарелых и  ветеранов. Оформить подписку можно в любом филиале Почты России. Гражданин сам выбирает, кому именно какое издание подарить.

В Пскове к акции подключились сотрудники полиции вместе с членами Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Среди них - инспектор по особым поручениям Управления Госавтоинспекции по Псковской области майор полиции Наталья Скачкова, главный эксперт Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области майор полиции  Надежда Ус, инспектор Управления по работе с личным составом УМВД майор полиции  Виктория Поветкина и член Общественного совета при УМВД Виктор Петкевич.

На этот раз Наталья Скачкова оформила  годовую подписку на журнал «Здоровый образ жизни» для подшефных  из Лавровского дома-интерната. Сотрудники ЭКЦ  УМВД сделали подарок в виде абонемента на «Детскую энциклопедию» ребятам из Псковского детского дома. От представителей УРЛС УМВД  годовую подписку на журнал о русской истории и культуре получили воспитанники  Социального приюта  для детей и подростков.

Общественник Виктор Петкевич решил подарить подписку на печатные издания  Бобровскому  детскому дому-интернату в Печорском районе и Тямшанскому приюту в Псковском районе. Он отметил, что это не первая благотворительная акция, которую  члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области проводят совместно  со стражами порядка.

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