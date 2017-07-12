Конкурс на руководящие должности проводит псковское Управление судебных приставов

17:29, 12 июля 2017, ПАИ

До 31 июля в Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области можно подать документы для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП, на данный момент кадровый резерв на две должности: начальник отдел – старший судебный пристав отдела судебных приставов Псковской области и заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов Псковской области, заместитель начальника отдела аппарата Управления.

К участию в конкурсе на формирование кадрового резерва данных должностей допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное подразделение.

Также проводятся конкурсы по формированию кадрового резерва для замещения следующих должностей:

- судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Псковской области. По данной должности допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста двадцати одного года, имеющие высшее юридическое или экономическое образование;

- судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов Псковской области; По данной должности допускаются граждане Российской Федерации, достигшие двадцати одного года, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (приветствуется высшее юридическое образование).

- главного специалиста-эксперта (старшего специалиста), ведущего специалиста-эксперта, специалиста-эксперта отделов аппарата Управления Псковской области, ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) отдела судебных приставов Псковской области; К участию в конкурсе по данным должностям допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое или высшее профессиональное образование.

Важным требованием ко всем кандидатам является следующее: это должны быть граждане, не имеющие и не имевшие судимости, либо те, в отношении которых не осуществляется уголовное преследование или уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям, а также граждане способные по своим деловым и личным качествам и по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности.

Форма проведения конкурсов — тестирование и индивидуальное собеседование.

Прием документов для участия во всех вышеназванных конкурсах ведётся с 11 июля по 31 июля по вторникам с 9:00 до 12:30 и четвергам с 14:00 до 17:30 по адресу: Псков, улица Текстильная, дом 3, отдел государственной службы и кадров, телефон 699-018.

С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсах, можно познакомиться в разделе «Об Управлении → Порядок прохождения государственной службы» на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области - www.r60.fssprus.ru.