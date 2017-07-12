Посетитель псковского ночного клуба предстанет перед судом за ругань

19:29, 12 июля 2017, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в оскорблении представителя власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, ночью 24 июня обвиняемый, выйдя на улицу из увеселительного наведения на Рижском проспекте в Пскове, в ответ на требование полицейских прекратить выражаться нецензурной бранью и распивать алкоголь в общественном месте, высказал в адрес последних оскорбительные слова и выражения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.