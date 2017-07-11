Псковское «Яблоко» завершило выдвижение кандидатов в депутаты Псковской и Великолукской городских Дум

19:36, 12 июля 2017, ПАИ

11 июля региональный совет псковского регионального отделения РОДП «Яблоко» утвердил составы единых списков кандидатов в депутаты Псковского городской Думы шестого созыва и Великолукской городской Думы шестого созыва, а также выдвинул кандидатов в депутаты по одномандатным округам в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

Список в Псковскую городскую Думу возглавил Артур Гайдук, депутат Псковской городской Думы, врач ГБУЗ «Псковская городская станция скорой медицинской помощи», член Регионального Совета, заместитель председателя Центрального местного отделения псковского «Яблока».

Второе место занял Дмитрий Пермяков, заместитель председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» член Федерального Совета партии, председатель центрального местного отделения Псковского «Яблока».

Замыкает первую тройку Татьяна Федорова, член бюро регионального совета, заместитель председателя Центрального местного отделения Псковского «Яблока», преподаватель менеджмента и экономики, общественный деятель.

Псковское «Яблоко» выдвинуло максимально возможное число кандидатов по единому избирательному списку – 48 человек – и 15 кандидатов по одномандатным избирательным округам. Артур Гайдук будет баллотироваться в избирательном округе № 2, Дмитрий Пермяков – в округе № 14, Татьяна Федорова – округ № 9.

В одномандатных округах в Пскове яблочники выдвинули следующих кандидатов: Александр Окунев (округ № 1), Артур Гайдук (округ № 2),Михаил Шараев (округ № 3), Марина Емельянова (округ № 4), Ольга Дмитриева (округ № 5), Владимир Яковлев (округ № 6), Маргарита Ткаченко (округ № 7), Валерий Тихов (округ № 8),Татьяна Федорова (округ № 9), Юрий Ходов (округ № 10), Татьяна Пасман (округ № 11), Игорь Никитин (округ № 12), Денис Ковальчук (округ № 13), Дмитрий Пермяков (округ № 14), Максим Каган (округ № 15).

В результате тайного голосования по выдвижению единого списка кандидатов в депутаты Великолукской городской Думы шестого созыва от псковского «Яблока» список возглавили:

Артем Медведев, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко», преподаватель экономики и менеджмента, индивидуальный предприниматель, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов с 2015 года;

Вячеслав Максимов, депутат Великолукской городской Думы четвертого созыва;

Валентина Паламарчук, врач-стоматолог, депутат сельского поселения «Ивановская волость» Невельского района.

Список великолукских одномандатников из 11 человек был выдвинут Региональным советом 1 июля.

Общий список кандидатов от «Яблока» в Великолукскую городскую Думу составил 25 человек. 22 кандидата будут баллотироваться в 11 территориальных округах.

Артем Медведев выдвинут по одномандатному избирательному округу № 3, а Вячеслав Максимов – по округу №11.

Псковское «Яблоко» продолжает выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления Псковской области. Процесс выдвижения будет завершен к 19-20 июля.