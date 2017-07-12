В Пскове 21-летний водитель ВАЗа врезался сразу в два автомобиля

19:49, 12 июля 2017, ПАИ

10 июля в 22:30 на Рижском проспекте в Пскове 21-летний водитель ВАЗ-21140 совершил столкновение с автомобилем «Форд Скорпио». Затем ВАЗ совершила наезд на стоящую автомашину «Мерседес Бенц CL 500». В результате ДТП пассажир «Форда» получил незначительные травмы.

11 июля в 16:30 в Пскове на улице Яна Фабрициуса 44-летний водитель автомашины «Ситроен Джампер» при движении задним ходом по тротуару не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 58-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил незначительные травмы. Водитель был трезв.