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В Пскове 21-летний водитель ВАЗа врезался сразу в два автомобиля

10 июля в 22:30 на Рижском проспекте в Пскове 21-летний водитель ВАЗ-21140 совершил столкновение с автомобилем «Форд Скорпио». Затем ВАЗ совершила наезд на стоящую автомашину «Мерседес Бенц CL 500». В результате ДТП пассажир «Форда» получил незначительные травмы.

11 июля в 16:30 в Пскове на улице Яна Фабрициуса 44-летний водитель автомашины «Ситроен Джампер» при движении задним ходом по тротуару не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 58-летнего пешехода.  В результате ДТП мужчина получил незначительные травмы. Водитель был трезв.

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