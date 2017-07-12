Псковичи могут зарегистрироваться для участия в историческом квесте «Вот тот дом!»

19:54, 12 июля 2017, ПАИ

22 июля в рамках празднования Дня города в Пскове состоится вот уже третий городской исторический квест «Вот тот дом!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Jрганизаторы квеста приготовили не просто интерактивную экскурсию по зданиям «с историей», а полезную для участников любого возраста экскурсию по любимому городу. Все задания мероприятия объединены общей темой, актуальной в 2017 году, но детали, которой пока остаются тайной.

«Если вы интересуетесь историей любимого города, хотите открыть его для себя по-новому, да и просто предпочитаете активный отдых с пользой для ума – собирайте команду и регистрируйтесь. Регистрация проходит до 21 июля включительно на сайте», - уточнили в музее.

Участие в квесте бесплатное.

Старт квеста: двор Поганкиных палат (Некрасова, 7)

Организаторы квеста: Центр недвижимости «Авентин – Псков», Псковский музей-заповедник, ЗАО «Сургутнефтегазбанк», сеть АЗС «Сургутнефтегаз»

Партнеры проекта: апарт-отель «Камелот», Псковское агентство информации, газета «Псковская Правда», компания «Водаком», «Фабрика мороженого», компания «МЕГА Холод». справочная служба о товарах и услугах «053».

Подробности по телефону: 8112-29-84-8422.