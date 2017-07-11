Выставка «Незавершённая работа» откроется в Пскове
20 июля в 18:30 в галерее «Дар» на Советской, 111 в Пскове откроется выставка «Незавершённая работа», сообщили Псковскому агентству информации в галерее.
«Капитан второго ранга в запасе и художник Борис Погостин писал на холсте только то, что любил и прекрасно чувствовал: море, леса и реки, цветы и храмы. Сегодня у нас есть возможность восхищаться его картинами. В основном это холсты из частных коллекций. 22 июля мы предполагали праздновать 70-летие Бориса Погостина.. На мольберте стоит его неоконченная работа, остались грандиозные планы, а его самого уже нет среди нас», - рассказали в галерее.