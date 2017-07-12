Экспертная комиссия оценит состояние дороги в Добручинской волости

20:11, 12 июля 2017, ПАИ

14 июля представители администрации Псковской области отправятся в Добручинскую волость Гдовского района, чтобы на месте оценить состояние автомобильных дорог, ведущих в населенные пункты Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино, Доможирка и близлежащие садоводческие товарищества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В выездном совещании примут участие представители Государственного комитета Псковской области по транспорту и «Псковавтодора», администрации Гдовского района и сельского поселения «Добручинская волость».

По результатам обследования будет принято решение о мероприятиях, необходимых для приведения дорог в нормативное состояние.

Напомним, владельцы дачных участков и жители деревень Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино, Доможирка обратились к губернатору с жалобой на неудовлетворительное состояние дороги, ведущей к их населенным пунктам. Подписи под обращением поставили около 50 человек.